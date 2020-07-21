Президент ожидает 22 июля решения участников "Минска" о прекращении огня

Президент Украины заявил, что даже сегодня состоится встреча в "Минске", подчеркнув, что из-за коронавируса встречи проводятся чаще.
Завтра пройдет финальная часть Минского процесса и ожидается, что завтра будут приняты решения о прекращении огня.
Зеленский отметил, что это очень важное решение для Украины, ведь так удастся сохранить как можно больше жизней.
Также глава государства добавил, что украинская сторона не прекращает работу в "Минском" формате каждый день.
Из-за коронавируса Минские встречи сейчас перенесли в онлайн-видеоформат.
Сообщается, что полное и продолжительное прекращение огня на Донбассе и Луганщине значится в первом пункте Минских договоренностей.
Ранее Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона ожидает в ближайшее время дату проведения саммита в "Нормандском формате" в Берлине и уже готова к нему. Об этом он заявил на брифинге в Киеве.
Ранее сообщалось, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным в Крыму возможна только в случае деоккупации Россией полуострова. В МИД отметили, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на полуострове и нарушать обязательства как страна-агрессор.