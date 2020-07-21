Президент ожидает 22 июля решения участников "Минска" о прекращении огня

Владимир Зеленский ожидает, что в результате Минских переговоров 22 июля будет принято решение о прекращении огня на Донбассе. Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с Президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Президент Украины заявил, что даже сегодня состоится встреча в "Минске", подчеркнув, что из-за коронавируса встречи проводятся чаще.

Завтра пройдет финальная часть Минского процесса и ожидается, что завтра будут приняты решения о прекращении огня.

Зеленский отметил, что это очень важное решение для Украины, ведь так удастся сохранить как можно больше жизней.

Также глава государства добавил, что украинская сторона не прекращает работу в "Минском" формате каждый день.

Из-за коронавируса Минские встречи сейчас перенесли в онлайн-видеоформат.

Сообщается, что полное и продолжительное прекращение огня на Донбассе и Луганщине значится в первом пункте Минских договоренностей.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона ожидает в ближайшее время дату проведения саммита в "Нормандском формате" в Берлине и уже готова к нему. Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

Ранее сообщалось, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным в Крыму возможна только в случае деоккупации Россией полуострова. В МИД отметили, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на полуострове и нарушать обязательства как страна-агрессор.