Встретятся ли Путин и Зеленский в Крыму: в МИД Украины назвали условие

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным в Крыму возможна только в случае деоккупации Россией полуострова. В МИД отметили, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на полуострове и нарушать обязательства как страна-агрессор.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге

"Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом",- ответил Кулеба на вопрос о слухах относительно возможной встречи на админгранице или тому подобном.

Также глава МИД отметил, что российский президент прилетел в аннексированный Крым совсем с другой целью

"Ничего о готовности России провести такую церемонию мне пока не известно, к сожалению. Ни встреча в Крыму, ни встреча на границе немыслима. И мне даже странно, что кто-то начинает разгонять подобные вещи", - заявил министр.

Как сообщалось, президент РФ прибыл в оккупированный Крым 20 июля. Он намерен в Керчи проконтролировать закладку новых боевых кораблей для ВМФ РФ.

В Крыму российский президент уже успел отличиться пропагандистским высказыванием в сторону руководства Украины, заявив что Киев допустил упадок полуострова. Украинская сторона выразила решительный протест в связи с визитом Путина в оккупированный Крым.

Стоит отметить, что неделю назад в интервью журналистам Путин рассказал после чего ухудшились отношения между Кремлем и Киевом.