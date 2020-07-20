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Путин прибыл в оккупированный Крым

Путин прибыл в оккупированный Крым
15:43 Сегодня Телеграф
Сегодня глава РФ Владимир Путин прибыл в город Керчь в аннексированном Крыму, для принятия участия в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. Об этом сообщили в "Крим.Реалии".

Мероприятие будет проходить на судостроительном заводе "Залив", откуда президент РФ по телемосту свяжется и с судостроительными комплексами России, а именно: "Севмаш" в Северовинске и "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Также со слов пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, на самом "Заливе" Путин будет общатся с работающими на месте судостроителями.

Президент РФ в своем обращении заявил о недофинансировании Украиной Крыма, который РФ аннексировала в 2014 году. 

"Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?". Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины", – сказал Путин.

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Ранее сообщалось, что 17 июля в Минобороны России заявили, что на юго-западе стране состоится масштабная проверка боевой готовности войск, а также пройдут тактические учения.

Также сообщалось, что 16 июля в МИД России заявили, что у Кремля нет и быть не может агрессивных действий в отношении Украины.

Напомним, 15 июля Президент России Владимир Путин собрался с рабочей поездкой в оккупированный Крым. Завтра он посетит Керчь, где возьмет участие в закладке новых российских боевых кораблей.

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Украина, Крым, РФ, Владимир Путин, Политика.

Автор:

Телеграф
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