Путин решил внезапно проверить войска на границе с Украиной

В Минобороны России заявили, что на юго-западе стране состоится масштабная проверка боевой готовности войск, а также пройдут тактические учения.

Президент РФ Владимир Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности войск и флотов в Южном и Западном военных округах.

Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Западный округ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный – территорию временно оккупированного Крыма.

Кроме того, в рамках проверки намерены провести 56 тактических учений.

По словам министра, "данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

Чиновник добавил, что планируют задействовать 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России заявили, что у Кремля нет и быть не может агрессивных действий в отношении Украины.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе готовятся к масштабным учениям "Кавказ-2020". В Минобороны Украины заверили, что силы ВСУ работают над повышением боевых возможностей на крымском направлении. Украина же проведет зеркальные военные учения с представителями НАТО.