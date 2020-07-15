Путин снова собирается в оккупированный Крым

Президент России Владимир Путин снова собрался с рабочей поездкой в оккупированный Крым. Завтра он посетит Керчь, где возьмет участие в закладке новых российских боевых кораблей.

16 июля президент Российской Федерации Владимир Путин отправится в Керчь на аннексированный полуостров.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его словам, в четверг Путин будет работать в Крыму и примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи".

Последний раз Путин был в Крыму на годовщину аннексии полуострова. 17 марта он встретился с оккупационным правительством Крыма и вручил государственные награды.

Украина осудила такой визит и направила очередную ноту протеста Москве.

Как сообщалось, Путин не связывает ухудшение отношений между Москвой и Киевом с аннексией Крыма в 2014 году. По его словам "после захват власти пути с руководством Украины разошлись"

Россия аннексировала Крым весной 2014 года. "Власти" России провели в Крыму незаконный референдум, по результатам которого включили полуостров в свой состав. Международная общественность осудила такие действия Кремля и назвала аннексию незаконной. Евросоюз и США ввели экономические санкции против РФ.