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Путин снова собирается в оккупированный Крым

Путин снова собирается в оккупированный Крым
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф
Президент России Владимир Путин снова собрался с рабочей поездкой в оккупированный Крым. Завтра он посетит Керчь, где возьмет участие в закладке новых российских боевых кораблей.

16 июля президент Российской Федерации Владимир Путин отправится в Керчь на аннексированный полуостров. 

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают росСМИ.

 По его словам, в четверг Путин будет работать в Крыму и примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи".

Последний раз Путин был в Крыму на годовщину аннексии полуострова. 17 марта он встретился с оккупационным правительством Крыма и вручил государственные награды.

Украина осудила такой визит и направила очередную ноту протеста Москве. 

Как сообщалось, Путин не связывает ухудшение отношений между Москвой и Киевом с аннексией Крыма в 2014 году. По его словам "после захват власти пути с руководством Украины разошлись"

Россия аннексировала Крым весной 2014 года. "Власти" России провели в Крыму незаконный референдум, по результатам которого включили полуостров в свой состав. Международная общественность осудила такие действия Кремля и назвала аннексию незаконной. Евросоюз и США ввели экономические санкции против РФ.

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Россия, Крым, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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