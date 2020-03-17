Президент РФ собрался в Крым на годовщину аннексии

На годовщину аннексии Крыма президент России планирует посетить полуостров.

Президент РФ Владимир Путин 18-19 марта посетит аннексированный Крым.

Там он встретится с "представителями общественности", пишет ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кремля.

Он также намерен вручить награды строителям моста через Керченский пролив и провести встречу с так называемым главами Крыма и Севастополя.

Как сообщалось ранее, Россия в марта 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав 16 марта "референдум" о якобы самоопределении полуострова. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников "референдума" высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.