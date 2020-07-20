Впервые за 12 лет: В Минске назначили посла в США

Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США. Об этом сообщили в БЕЛТА.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послов в ряд стран, включая и Америку, в список вошли такие страны, как: Нидерланды, Австрия, Великобритания, Казахстан и США.

В США послом Беларуси стал замминистра иностранных дел страны Олег Кравченко.

Также отмечалось что пост посла Беларуси в США был свободен целых 12 лет.

На фото Олег Кравченко

О самом возобновлении дипломатического представительства на уровне послов Минск и Вашингтон заявляли еще в сентябре прошлого года, когда глава Беларуси встретился с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

Ранее сообщалось, что в США один человек погиб, восемь получили ранения в воскресенье вечером в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия).