Стрельба в Вашингтоне: один человек погиб и восемь пострадали

В США один человек погиб, восемь получили ранения в воскресенье вечером в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия).

По данным полиции округа Колумбия, девять человек получили ранения, один из них скончался. Уточняется, что тяжелые ранения получили пять человек.

Все пострадавшие - взрослые, среди них одна женщина.

Стрельба произошла около 17:00 часов (01:00 по Киеву) на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд.

На странице департамента полиции округа Колумбии в Twitter приводится описание людей, подозреваемых в стрельбе. В заявлении отмечается, что подозреваемые один из подозреваемых был одет в черную толстовку, а другой — в серую. В последний раз их видели в темно-синем или черном автомобиле с тонированными стеклами.

Как сообщалось, молодой человек застрелил двух полицейских в американском штате Техас и после этого покончил с собой.

В результате стрельбы, которая произошла 3 июля в одном из магазинов в городе Гувер в штате Алабама, погиб восьмилетний ребенок.