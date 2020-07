В США в торговом центре произошла стрельба: погиб восьмилетний ребенок

В результате стрельбы, которая произошла 3 июля в одном из магазинов в городе Гувер в штате Алабама, погиб восьмилетний ребенок.

Об этом сообщила в Twitter местная полиция.

Отмечается, что инцидент произошел в торговом центре Riverchase Galleria. Ранее правоохранители информировали, что по меньшей мере четыре человека ранены.

Breaking: sadly, an eight year old child was killed earlier today at the Galleria.

Will will work tirelessly to bring the responsible individuals to justice. The investigation continues.

If you have info, contact @CSMetroAL, Sgt Lowe 2057396762 or https://t.co/6fndLRL4Bc

— Hoover Police Dept (@HooverPD) July 4, 2020