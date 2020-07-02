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Стрельба в Калифорнии: четверо ранены в результате происшествия на трассе

Стрельба в Калифорнии: четверо ранены в результате происшествия на трассе
Обновлено 07:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы на трассе в американском Окленде.

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в американском Окленде (штат Калифорния). Об этом в среду сообщила городская полиция в Twitter.

“Отделение полиции Окленда оказывает помощь Калифорнийскому дорожному патрулю в связи со стрельбой ... Сейчас есть данные о четырех пострадавших”, — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Напомним, 30 июня в Ивано-Франковске произошла стрельба. Правоохранителями был введен оперативный план “Сирена”.

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США, Калифорния, Стрельба.

Автор:

Телеграф
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