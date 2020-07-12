Стрельба в США: В Техасе мужчина застрелил двух полицейских

Молодой человек застрелил двух полицейских в американском штате Техас и после этого покончил с собой.

Об этом сообщает ABC.

"С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двух наших смелых полицейских Мак-Аллена", - заявил мэр города Джим Дарлинг.

Стрельба произошла во время того, как полиция пыталась задержать злоумышленника. Мужчина открыл огонь по полицейским и после этого застрелился.

Офицеры полиции скончались в реанимации через несколько часов после происшествия.

У подозреваемого, которого идентифицировали как Алдон Карамильо, возрастом 23 года, большая история арестов. Его предыдущие обвинения включали вождение в нетрезвом состоянии, побег от офицеров, штурм и владение марихуаной.

Как сообщалось, врезультате стрельбы, которая произошла 3 июля в одном из магазинов в городе Гувер в штате Алабама, погиб восьмилетний ребенок.

На военной базе произошла стрельба. Федеральное бюро расследований заявляет, что убитым подозреваемым в нападении на военной базе в Техасе оказался 20-летний Адам Алим Алсали.