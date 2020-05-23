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В США на военной базе произошла стрельба, есть пострадавший

В США на военной базе произошла стрельба, есть пострадавший
02:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Подозреваемый был уроженцем Сирии и имел гражданство США.

В США на военной базе произошла стрельба. Федеральное бюро расследований заявляет, что убитым подозреваемым в нападении на военной базе в Техасе оказался 20-летний Адам Алим Алсали.

Ранее в ФБР сообщили, что стрельба «связана с терроризмом», сообщает Радио Свобода.

В результате инцидента пострадал моряк, который работал на контрольно-пропускном пункте через который нападающий пытался пройти. Моряк был ранен, но смог активировать шлагбаум, не давая нападающему попасть на базу.

По данным ФБР, нападавшего застрелили на месте, а военный, которого он ранил, получил незначительные ранения, и после оказания медицинской помощи покинул больницу.

Знакомый со следствием представитель правоохранительных органов США заявил, что Алсали был уроженцем Сирии и имел гражданство США.

ФБР анализирует сообщения в социальных сетях, следователи считают, что нападающий высказался в поддержку экстремистских групп, в частности «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове.

По данным SITE Intelligence Group, которая осуществляет мониторинг активности боевиков в интернете, аккаунты в социальных сетях, соответствующих профилям Алсали в Twitter, Facebook и WhatsApp, поддерживали радикальных клериков и боевиков.

Военно-морской аэродром Корпус-Кристи проводит обучение пилотов. На базе в Техасе нет иностранцев или иностранных студентов.

Напоминаем, мужчине, который вчера ночью застрелил из охотничьего ружья 7 человек на Житомирщине, сообщено о подозрении.

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США, Стрельба, Техас, Штаты.
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