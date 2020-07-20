В Германии самолет врезался в диспетчерскую вышку

В немецком аэропорту Мюнхеберг самолет врезался в диспетчерскую башню, пострадали двое человек.

В восточной Германии легкомоторный самолет потерпел крушение и влетел в башню аэропорта.

Об этом сообщает немецкое издание MOZ.

Авария произошла 17 июля в аэропорта Еггерсдорф в Мюнхеберге.

В самолете находились два человека. 68-летний пилот и его 46-летний сын госпитализированы.

Сообщается, что в башне на момент столкновения находился один сотрудник аэропорта, он не пострадал.

О причинах крушения самолета не сообщается. В полиции рассказали, что сама диспетчерская вышка аэропорта не пострадала, даже стекла целые.

После столкновения самолет повис на башне, чтобы его снять, специалистам необходимо деактивировать спасательную ракету.

Известно, что в прошлом этот аэропорт предназначался для военных целей, башня относительно новая, построенная в 2013 году.

Как сообщалось, России в Нижегородской области потерпел крушение легкомоторный самолет АН-2, в результате чего погиб человек, еще один госпитализирован в больницу с травмами.