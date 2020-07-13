В России разбился легкомоторный самолет АН-2, есть погибший

В России в Нижегородской области потерпел крушение легкомоторный самолет АН-2, в результате чего погиб человек, еще один госпитализирован в больницу с травмами.

В России в Нижегородской области разбился самолет АН-2, в результате аварии погиб один человек и еще один получил травмы.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Крушение произошло рано утром в силе Кистенево Нижегородской области. Самолет упал и загорелся.

В результате аварии пострадали два человек, один из них скончался. 55-летнего пострадавшего доставили в районную больницу.

На месте трагедии работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России, причины происшествия выясняются.

Известно, что на борту самолета находились два человека. В ГУ МЧС РФ подтвердили, что один из них погиб. Организована доследственная проверка.

Как сообщалось, в Мексике самолет, использовавшийся для нелегальной перевозки наркотиков, загорелся сразу после посадки.