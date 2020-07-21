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"Нормандский формат": Зеленский заявил, что Украина ожидает в ближайшее время дату встречи

"Нормандский формат": Зеленский заявил, что Украина ожидает в ближайшее время дату встречи
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона ожидает в ближайшее время дату проведения саммита в "Нормандском формате" в Берлине и уже готова к нему. Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

Со слов президента государства, на данный момент они понимат, что уже есть подтверждение со стороны ФРГ и подтверждение от Франции а также договор о встрече с РФ.

Исходя из этого, понятно, что встречи в "Нормандском формате" - в интересах всех сторон.

Потому в ближайшее время ожидается уточнение даты встречи в "Нормандском формате".

Президент Швейцарии прибыла в Киев

Ране сообщалось, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным в Крыму возможна только в случае деоккупации Россией полуострова. В МИД отметили, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на полуострове и нарушать обязательства как страна-агрессор.

Также сообщалось, что перед внеочередным заседанием Верховной Рады к нардепу от ОПЗЖ Олегу Волошину у стен парламента подошел мужчина и представился Степаном Бандерой, после чего облил его зеленкой. Депутат не растерялся и ударил обидчика в лицо.

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Все по теме:

Украина, Франция, ФРГ, РФ, Нормандский формат.

Автор:

Телеграф
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