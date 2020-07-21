Президент Швейцарии прибыла в Киев

В Мариинском дворце проходит встреча президентов Украины и Швейцарии. Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга вместе отправятся на Донбасс

Президент Украины Владимира Зеленский встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Сомонетты Соммаруги.

Торжественная встреча прошла в Мариинском дворце, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, во время встречи прозвучали гимны обоих государств, а также несколько раз было осуществлено выстрелы из пушки. Оба президента во время встречи были одеты в защитные медицинские маски. Ожидается, что сегодня президенты подпишут ряд двусторонних украинский-швейцарских документов и соглашений.

Следует отметить, что сегодня запланирована поездка Соммаруги на Донбасс. Всего визит Соммаруги в Украину продлится четыре дня.

Напомним, в МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым и заявили, что встреча Зеленского и Путина возможна только после деоккупации полуострова.