Скачать
Вторник, 21.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Захват заложников в Луцке: террорист выдвинул условия, силовики проводят спецоперацию (Обновляется)
Захват заложников в Луцке: террорист выдвинул условия, силовики проводят спецоперацию (Обновляется)
В МИД сообщили, какие страны открыли свои границы для украинцев
В МИД сообщили, какие страны открыли свои границы для украинцев
Появился неожиданный кандидат на пост наставника Динамо
Появился неожиданный кандидат на пост наставника Динамо
Надя Дорофеева зажигательно станцевала для поклонников (Видео)
Надя Дорофеева зажигательно станцевала для поклонников (Видео)

Нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой: фото и видео

Нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой: фото и видео
Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф Фото: Страна.ua
Очередного нардепа облили зеленкой. Олега Волошина от партии ОПЗЖ "наказали" за заявления об отсутствии у Украины суверенитета.

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады к нардепу от ОПЗЖ Олегу Волошину у стен парламента подошел мужчина и представился Степаном Бандерой, после чего облил его зеленкой. Депутат не растерялся и ударил обидчика в лицо.

Об этом сообщается в Тelegram-канале Pavlovsky News.

Нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой

Нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой

Также зеленка попала еще на двоих депутатов от Слуги народа. На место сразу же прибыли медики и полиция.

Активисты объяснили, что они ветераны АТО и таким образом хотели наказать Волошина за "подвергание сомнению суверенитета Украины".

Как сообщалось, в ходе выступления с трибуны  Верховной Рады Волошин заявил об отсутствии суверенитета Украины.

Напомним, в марте у Волошина подозревали коронавирус, он один из первых среди нардепов сдавал тесты на COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Олег Волошин, Нардеп, Зеленка, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что будет если выпить морскую воду, последствия поражают
02 Приклеил к веревке: одессит умудрился 44 раза пополнить счет одной купюрой
03 Дубинский о выборах мэра Киева: Это просьба президента, чтобы мы вместе победили Кличко
04 "Монастырь особого назначения" и "территория ДНР": Собчак выпустила фильм об издевательствах над детьми в Среднеуральском женском монастыре
05 Визит Путина в оккупированный Крым: Чубаров призвал мир отреагировать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
Число новых случаев коронавируса в Украине немного выросло
1,8 трлн евро: На саммите ЕС согласовали план по спасению экономики
На саммите ЕС согласовали план по спасению экономики
Доллар и евро продолжают дорожать: свежий курс валют на 21 июля
Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 21 июля
Смартфон Nubia Redmagic 5S для любителей игр выйдет в конце июля
Смартфон Nubia Redmagic 5S для любителей игр выйдет в конце июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь