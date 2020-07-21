Нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой: фото и видео

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады к нардепу от ОПЗЖ Олегу Волошину у стен парламента подошел мужчина и представился Степаном Бандерой, после чего облил его зеленкой. Депутат не растерялся и ударил обидчика в лицо.
Об этом сообщается в Тelegram-канале Pavlovsky News.
Также зеленка попала еще на двоих депутатов от Слуги народа. На место сразу же прибыли медики и полиция.
Активисты объяснили, что они ветераны АТО и таким образом хотели наказать Волошина за "подвергание сомнению суверенитета Украины".
Как сообщалось, в ходе выступления с трибуны Верховной Рады Волошин заявил об отсутствии суверенитета Украины.
Напомним, в марте у Волошина подозревали коронавирус, он один из первых среди нардепов сдавал тесты на COVID-19.