Нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой: фото и видео

Очередного нардепа облили зеленкой. Олега Волошина от партии ОПЗЖ "наказали" за заявления об отсутствии у Украины суверенитета.

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады к нардепу от ОПЗЖ Олегу Волошину у стен парламента подошел мужчина и представился Степаном Бандерой, после чего облил его зеленкой. Депутат не растерялся и ударил обидчика в лицо.

Об этом сообщается в Тelegram-канале Pavlovsky News.

Также зеленка попала еще на двоих депутатов от Слуги народа. На место сразу же прибыли медики и полиция.

Активисты объяснили, что они ветераны АТО и таким образом хотели наказать Волошина за "подвергание сомнению суверенитета Украины".

Как сообщалось, в ходе выступления с трибуны Верховной Рады Волошин заявил об отсутствии суверенитета Украины.

Напомним, в марте у Волошина подозревали коронавирус, он один из первых среди нардепов сдавал тесты на COVID-19.