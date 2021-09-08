Налоги с криптовалюты: Рада поддержала законопроект о виртуальных активах
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Украина в легализации криптоактивов будет не первой. Ранее их узаконили в Германии, Люксембурге и Сингапуре.
Спустя два года после первой инициативы в Верховной Раде Украины поддержали законопроект по цифровым активам. Решение о необходимости госконтроля и вывода криптовалюты из "серой зоны" приняли 276 депутатов.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что у страны есть перспективы стать лидером на крипторынке. Достичь этого удастся из-за выгодных условий для компаний. Он рассказал что в Украине миллиардный оборот виртуальных активов происходит ежедневно, но налогов с этого государство не получает, поскольку эта часть экономики в тени.
Главный смысл законопроекта в том, что определит юридический статус виртуальных активов. Что изменится:
- виртуальные активы станут объектом гражданского права
- будет определена госполитика в сфере виртуальных активов
- все участники сделок с криптовалютой будут иметь правовой статус
- биржи криптовалюты смогут работать в Украине легально
- украинцы будут платить налоги при операциях с криптовалютой и декларировать свои доходы и движения на счетах.
Согласно плану авторов — законопроект сможет уменьшить теневую часть экономики и привлечь инвесторов, благодаря унифицированным правилам в сфере виртуальных финансов.
Ранее "Телеграф" писал, что в 2019 году в Украину "зашла" крупная криптобиржа, которая помогала формировать правовой статус электронной валюты в стране. Рынок криптовалюты — один из самых быстрорастущих и поражающих своими цифрами. Так, в августе биткоин стоил почти 50 тысяч долларов США.
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