Налоги с криптовалюты: Рада поддержала законопроект о виртуальных активах

Украина в легализации криптоактивов будет не первой. Ранее их узаконили в Германии, Люксембурге и Сингапуре.

Спустя два года после первой инициативы в Верховной Раде Украины поддержали законопроект по цифровым активам. Решение о необходимости госконтроля и вывода криптовалюты из "серой зоны" приняли 276 депутатов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Голосование за законопроект 3637

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что у страны есть перспективы стать лидером на крипторынке. Достичь этого удастся из-за выгодных условий для компаний. Он рассказал что в Украине миллиардный оборот виртуальных активов происходит ежедневно, но налогов с этого государство не получает, поскольку эта часть экономики в тени.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Главный смысл законопроекта в том, что определит юридический статус виртуальных активов. Что изменится:

виртуальные активы станут объектом гражданского права

будет определена госполитика в сфере виртуальных активов

все участники сделок с криптовалютой будут иметь правовой статус

биржи криптовалюты смогут работать в Украине легально

украинцы будут платить налоги при операциях с криптовалютой и декларировать свои доходы и движения на счетах.

Согласно плану авторов — законопроект сможет уменьшить теневую часть экономики и привлечь инвесторов, благодаря унифицированным правилам в сфере виртуальных финансов.

Ранее "Телеграф" писал, что в 2019 году в Украину "зашла" крупная криптобиржа, которая помогала формировать правовой статус электронной валюты в стране. Рынок криптовалюты — один из самых быстрорастущих и поражающих своими цифрами. Так, в августе биткоин стоил почти 50 тысяч долларов США.