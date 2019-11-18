Налогообложение операций с криптовалютой: в Раде зарегистрировали законопроект

Новости Бизнеса:В Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении операций с криптоактивами.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Как отмечается, авторами соответствующего законопроекта №2461 является группа нардепов из фракций "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина". Текст проекта пока не опубликован.

В пресс-службе Министерства цифровой трансформации отмечают, что законопроект разработан блокчейн-сообществом, Межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Украины Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования BRDO и командой Министерства цифровой трансформации.

"Мы уверены, что принятие этого закона создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины с учетом баланса интересов субъектов, осуществляющих операции с виртуальными активами, и государства, которое получит дополнительные поступления налогов от операций с виртуальными активами", - отмечают в министерстве.

Также сообщается, что в проекте определены термины – "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптоактивами", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".

Кроме того, определены особенности налогообложения: 5 процентов – ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов сроком на 5 лет. Инвестиционный доход от операций с криптоактивами предлагают рассчитывать как положительную разницу между доходом, полученным плательщиком налога от продажи криптоактива, и его стоимостью, определяемой из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива.