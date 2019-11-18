Скачать
Понедельник, 18.11.2019
"Нафтогаз" о предложениях "Газпрома": Мы пока ничего не получили
"Нафтогаз" о предложениях "Газпрома": Мы пока ничего не получили
Европарламентарий о "Северном потоке - 2": Украине нужны гарантии
Европарламентарий о "Северном потоке - 2": Украине нужны гарантии
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
"Я почерпнула для себя много идей": Елена Зеленская дала интервью Vogue UA (Фото)
Елена Зеленская дала интервью Vogue UA

Налогообложение операций с криптовалютой: в Раде зарегистрировали законопроект

Налогообложение операций с криптовалютой: в Раде зарегистрировали законопроект
16:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении операций с криптоактивами.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Как отмечается, авторами соответствующего законопроекта №2461 является группа нардепов из фракций "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина". Текст проекта пока не опубликован.

В пресс-службе Министерства цифровой трансформации отмечают, что законопроект разработан блокчейн-сообществом, Межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Украины Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования BRDO и командой Министерства цифровой трансформации.

Законопроект об особом статусе Донбасса: почему Рада "не спешит" с разработкой

"Мы уверены, что принятие этого закона создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины с учетом баланса интересов субъектов, осуществляющих операции с виртуальными активами, и государства, которое получит дополнительные поступления налогов от операций с виртуальными активами", - отмечают в министерстве.

Также сообщается, что в проекте определены термины – "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптоактивами", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".

Украинцев предлагают освободить от налогов с депозитов

Кроме того, определены особенности налогообложения: 5 процентов – ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов сроком на 5 лет. Инвестиционный доход от операций с криптоактивами предлагают рассчитывать как положительную разницу между доходом, полученным плательщиком налога от продажи криптоактива, и его стоимостью, определяемой из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Батькивщина, Налоги, Голос, Криптовалюта, Слуга народа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
02 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грипп наступает: кто в зоне риска
Грипп наступает: кто в зоне риска
&quot;Голос&quot;: Расследования убийств на Майдане может остановиться
"Голос": Расследования убийств на Майдане может остановиться
Рынок земли: Тимошенко отправила иск в КСУ
Рынок земли: Тимошенко отправила иск в КСУ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (11.11 – 17.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь