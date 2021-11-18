Через Ахметова у Раді немає голосів за гучний "ресурсний" законопроект 5600 — джерела

За законопроект відмовляються голосувати й інші олігархічні групи у Раді

За резонансний законопроект №5600, який ще називають "ресурсним" та "антиахметівським", у парламенті зараз немає голосів. Підтримувати законопроект відмовляється група депутатів, орієнтована на олігарха Ріната Ахметова, розповіло кілька співрозмовників у різних політичних силах.

"На засіданні фракції "Слуга народу" у понеділок (15 листопада — Авт.) обговорювався законопроект 5600, і було вирішено голосувати його в початковій формі — без правок профільного комітету до другого читання. А це означає, що той же Ахметов або Жеваго платитимуть ренту на руду вище. Набагато вище, ніж це було б у версії комітету. Звичайно, справа в конфлікті між Ахметовим та Офісом президента. Але тепер група його депутатів, і люди, пов’язані з ним, не голосуватимуть за 5600", — коментує джерело у правлячій партії.

Ще один співрозмовник наголосив, що саме через брак голосів законопроект і не винесли до сесійної зали в середу, 17 листопада.

"Не будуть окрім ахметовських, голосуватимуть ще й люди Пінчука, Косюка, бо для них це теж про високі податки. По суті, депутати самі себе перехитрили, коли впхнули в цей законопроект усі сфери одразу. Тепер виникають питання, як його прийняти до голосування за бюджет на 2022 рік у другому читанні, який хотіли розглядати вже з вівторка. Адже доходи від 5600 уже закладені у проект бюджету", — коментує один із позафракційних депутатів.

Водночас голова бюджетного комітету в парламенті Юрій Аристов прокоментував "Телеграфу", що навіть якщо народні депутати не проголосують за законопроект 5600, Мінфін знайде джерела доходів для держбюджету наступного року.

"Я не можу прогнозувати, як проходитиме голосування щодо законопроекту 5600 — ми незабаром все побачимо у сесійній залі. Звичайно, Міністерство фінансів розраховує на цей законопроект як на джерело додаткового ресурсу. Але це не означає, що Мінфін не знайде коштів без ухвалення цього законопроекту. Вони зараз працюють над нашими дорученнями щодо можливостей дофінансування пропозицій народних депутатів щодо Держбюджету-2022. І знайти кошти — це їхній професійний обов’язок", — прокоментував він "Телеграфу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" роз’яснював, у чому важливість токсичного законопроекту 5600.