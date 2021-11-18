Гучний "антиахметівський" законопроект 5600 поставили на паузу: відома можлива причина

Все сталося так, як передбачали джерела "Телеграфу" з посиланням на конфлікт ОП з Ахметовим

У четвер, 18 листопада, парламентарі зняли з порядку денного засідання законопроект №5600, який у народі отримав назву "ресурсного" та "антиахметівського".

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Голоси "За" віддали 314 народних обранців, хоча потрібно було майже на сотню менше — 226. Зняття цього законопроекту було ініційовано нардепом від "Слуги народу" Андрієм Мотовиловцем.

До речі, суть цього проекту полягає в тому, щоб з метою забезпечення збалансованості податкових надходжень запровадити нові податки та збільшити рентні платежі. Під удар потрапить багато людей, включаючи українських аграріїв.

Зазначимо, що все сталося саме так, як і анонсував "Телеграф" з посиланням на кілька джерел у парламенті, а причина — можливий конфлікт Офісу президента та олігарха Ріната Ахметова, по якому закон може вдарити найсильніше. Інсайдери розповіли, що на засіданні фракції "Слуга народу" 15 листопада обговорювався законопроект 5600, і було вирішено ухвалити його у початковій формі — без правок профільного комітету до другого читання. Але оскільки в цьому випадку Рінату Ахметову довелося б платити ренту на руду набагато вищу, ніж це було б у версії комітету, намітився конфлікт, у результаті законопроект на голосування вирішили поки не виносити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" роз’яснював, у чому важливість токсичного законопроекту 5600.