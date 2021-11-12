Укр

Ахметов и Офис президента прокомментировали слухи о конфликте

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Ринат Ахметов и Владимир Зеленский Новость обновлена 12 ноября 2021, 19:39
Ринат Ахметов и Владимир Зеленский

Ахметов отказался отвечать на вопрос о коммуникации с президентом.

Неофициальный конфликт между президентом Владимиром Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым, о деталях которого ранее писал "Телеграф", прокомментировали обе стороны. От Офиса президента с журналистами пообщался Михаил Подоляк

Ответы публикует "Радио Свобода". 

Вопрос медиавлияния

  • Ринат Ахметов отрицает то, что существуют договоренности о том, кто будет присутствовать на эфирах принадлежащих ему телеканалов. Увеличившееся количество критики в эфире должно вызывать вопросы к власти. Бизнесмен назвал политиков, которых приглашают в эфир, "яркими и сильными" и отметил, что создают для них возможности честной конкуренции. 

Напомним — одним из таких политиков, которые стали чаще появляться на каналах "Украина" и "Украина 24", стал экс-спикер Дмитрий Разумков

  • Михаил Подоляк, комментируя медиа Ахметова, отметил, что гости эфиров (Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Дмитрий Разумков и другие) не являются представителями власти, но их присутствие вероятно обязательно в эфире. 

Закон про олигахов

  • Ахметов олигархом себя не считает, бизнесмен называет себя инвестором и крупнейшим плательщиком налогов. Если будет необходимость в защите имени — готов идти в суд. 
  • Именно закон про олигархов в Офисе президента считают причиной растущей критики власти в медиа. 

Про санкции

  • Ахметов считает, что поводов для введения против него санкций у СНБО нет. 
  • В Офисе президента напоминают, что для введения санкций есть основания, прописанные в законе. Они не могут быть эмоциональной оценкой, только юридической. 

Ранее "Телеграф" также писал о разногласиях государства и Ахметова в энергетических вопросах.

Теги:
#Ринат Ахметов #Владимир Зеленский #Михаил Подоляк
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