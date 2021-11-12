Ахметов та Офіс президента прокоментували чутки про конфлікт

Ахметов відмовився відповідати на запитання щодо комунікації з президентом.

Неофіційний конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та бізнесменом Рінатом Ахметовим, про деталі якого раніше писав "Телеграф", прокоментували обидві сторони. Від Офісу президента з журналістами поспілкувався Михайло Подоляк.

Відповіді публікує Радіо Свобода.

Питання медіавпливу

Рінат Ахметов заперечує те, що існують домовленості про те, хто буде присутній на ефірах телеканалів, що належать йому. Кількість критики в ефірі, що збільшилася, має викликати питання до влади. Бізнесмен назвав політиків, яких запрошують в ефір, "яскравими та сильними" та зазначив, що створюють для них можливості чесної конкуренції.

Нагадаємо, одним із таких політиків, які стали частіше з’являтися на каналах "Україна" та "Україна 24", став ексспікер Дмитро Разумков.

Михайло Подоляк, коментуючи медіа Ахметова, зазначив, що гості ефірів (Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, Дмитро Разумков та інші) не є представниками влади, але їхня присутність ймовірно обов’язкова в ефірі.

Закон про олігархів

Ахметов олігархом себе не вважає, бізнесмен називає себе інвестором та найбільшим платником податків. Якщо буде необхідність захисту імені — готовий йти до суду.

Саме закон про олігархів в Офісі президента вважають причиною зростаючої критики влади в медіа.

Про санкції

Ахметов вважає, що підстав для запровадження проти нього санкцій у РНБО немає.

В офісі президента нагадують, що для введення санкцій є підстави, прописані в законі. Вони не можуть бути емоційною оцінкою, лише юридичною.

Раніше "Телеграф" також писав про розбіжності держави та Ахметова в енергетичних питаннях.