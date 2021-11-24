Рус

"Слуги народу" оголосили бойкот телеканалам Ахметова: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
Канали входять до холдингу "Медіа Група Україна" Ріната Ахметова Новина оновлена 24 листопада 2021, 14:56
Канали входять до холдингу "Медіа Група Україна" Ріната Ахметова

Конфлікт між президентською партією та медіа набирає обертів.

Офіційна влада вже не вперше стикається з медіа Ахметова і різко відгукується про контент телеканалів. Так, на програму Савіка Шустера, присвячену "вагнерівцям", запрошували і президента Володимира Зеленського, і голову його офісу Андрія Єрмака. В Офісі президента відмовилися у різкій формі, згадавши відмову виконувати олігархічні бажання. Партійці "Слуги народу" 24 листопада ухвалили рішення ігнорувати два телеканали, що належать Рінату Ахметову: "Україна" та Україна24".

Про це написала речник партії "Слуга Народу" Юлія Палійчук у Телеграм

Причиною такого рішення назвали перетворення медіа на "корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства". У "Слузі народу" заявляють, що саме власник відповідає за контент в ефірі. У партії вважають, що на дискусії на каналах проплачені та модеруються в корпоративних інтересах ДТЕК.

Рішення може бути переглянуте, якщо журналістам дозволять повернутися до стандартів роботи — сказано в повідомленні.

У заяві також зазначено, що на каналах розповсюджують фейки та маніпулюють з метою просування бізнес та політичних інтересів власника.

"Телеграф" раніше писав про конфлікт між бізнесменом Рінатом Ахметовим та президентом України Володимиром Зеленським. Напередодні також повідомлялося про зняття з порядку денного у Верховній Раді "антіахметівського" законопроєкту.

Теги:
#Рінат Ахметов #Володимир Зеленський #Слуга народу
У Банилові, де жителі вийшли на протест, мешкає майже 4 тисячі людей.
В регіонах
Поверніть газ: у Чернівецькій області мешканці чотирьох сіл залишились без опалення (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Банилові, де жителі вийшли на протест, мешкає майже 4 тисячі людей.
Поверніть газ: у Чернівецькій області мешканці чотирьох сіл залишились без опалення (відео)
Дата публікації
Категорія
Які продукти зросли у ціні в Україні
Чергове випробування для українців: які продукти та наскільки подорожчали у 2021 році
Дата публікації
Категорія
В Україні продовжує скорочуватися населення
Куди веде Україну демографічна криза: прогноз на 30 років
Дата публікації
Категорія
Українські артисти чимало заробляють у сових соцмережах
30 мінімальних зарплат за тиждень: розкрито заробітки українських зірок у Instagram
Дата публікації
Категорія
Сергій Дубров про вакцинацію в Україні
Лікар пояснив, чому смертність від COVID-19 в Україні зашкалює та що з цим робити