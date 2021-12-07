Медіа-"холдинг" влади: чергова зРАДА за наші з вами гроші

Допомагатимуть команді президента впливові медіаменеджери та бізнесмени

«Слуги народу» вирішили зайнятися великим «медіа будівництвом», у рамках якого буде переформатовано кілька телеканалів, у тому числі парламентський канал «Рада». Головна мета таких перетворень – більше представництво «слуг народу» у медіа та підвищення їхніх рейтингів перед виборами. Докладніше про ситуацію у матеріалі «Телеграфа».

Ахметов усьому виною

Через конфлікт між Володимиром Зеленським та Рінатом Ахметовим Офіс президента заборонив депутатам від "Слуги народу" ходити на ефіри телеканалів олігарха. У зв’язку з цим у "слуг" виникло завдання, як і чим компенсувати представництво у медіа.

Не секрет, що, зокрема, телевізор свого часу допоміг Зеленському стати главою держави, а тому в його команді розуміють важливість цього чинника перед наступними виборами. Раніше народні депутати та представники Офісу президента були досить частими гостями як ток-шоу Савіка Шустера на "Україні 24", так і інших програм на каналах Ахметова. Нині ж, як не під запис кажуть депутати у політсилі, діє заборона навіть на включення із Верховної Ради. Винятком є брифінги нардепів, які залишаються доступними для всіх телеканалів.

Медійні союзники

У ситуації, що склалася, в ОП почали шукати вихід, і знайшли: по-перше, переформатувати телеканал "Рада" та модернізувати державний телеканал "Дом", розширивши його мовлення на всю Україну (зараз мовить на тимчасово окуповані території — авт.). Крім того, "реформи" торкнуться "24 каналу", який належить дружині мера Львова Андрію Садового. Також на владу працюватиме канал Live (у минулому Kyiv Live — Ред.), який належить забудовнику та нардепу Вадиму Столару, та його новий київський канал Типовий Київ.

«Столар останнім часом зблизився з Офісом президента, а саме – з Андрієм Єрмаком (глава ОП, – ред.). Після свого конфлікту з Кличком, а також впливом Комарницького в Києві (Деніс Комарницький, забудовник — ред.), Столар давно хотів повернути собі звання «сірого кардинала» Києва. Тому він зараз на контакті з Єрмаком і готовий надавати свої медіа-майданчики потреб влади», - коментує джерело «Телеграфа» в політикумі.

За інформацією нашого видання, зараз медіа Столара розірвало контракт з Інститутом когнітивного моделювання, який мав займатися ребрендингом телеканалу, та повернув на канал медіа-менеджера Олексія Семенова. Його завдання – зробити зі Live всеукраїнського мовника та збільшити рейтинги каналу.

"Рада" для всіх, але більше для "слуг"

Але головною «кнопкою» у всій цій історії має стати парламентський канал «Рада». "Телеграф" першим серед українських медіа написав про те, що з каналу планують зробити оновлений мовник і що туди також зайшла команда Олексія Семенова та менеджмент, який працював на каналі "112 Україна" до його переходу під вплив Віктора Медведчука.

Телеканал і раніше хотіли модернізувати та зробити сучаснішим, були спроби навіть за спікера Дмитра Разумкова, однак йому, як кажуть співрозмовники у владі, «не готові були давати під це гроші», натякаючи на самостійність колишнього голови ВРУ. Але до цієї ідеї повернулися після відставки Разумкова, а точніше після призначення головою Апарату Верховної ради В’ячеслава Штучного. Останній, за словами джерел «Телеграфа» у парламенті, курує весь організаційний процес. Хоча у коментарі до нашого видання голова парламенту Руслан Стефанчук стверджував, що весь процес веде не Штучний, а перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

«Корнієнко, скажімо так, слідкує за цим процесом, щоб потім ніхто не сів, бо це все-таки державні гроші. І він є публічним відбивачем процесу. В ОП цей процес куує Кирило Тимошенко (заступник голови ОП, — ред.), а ось за технічним процесом дійсно стежить Штучний, на Семенові ребрендинг, він — креативний директор, і зайде на канал не більше, ніж на два місяці», — коментує «Телеграфу» один із нардепів на умовах анонімності.

Сам Корнієнко в кулуарах парламенту сказав, що зміни на каналі "Рада" торкнуться "картинки". Буде створено ток-шоу, оновиться мовлення, технічне оснащення каналу. Планується, що студія каналу розташується на другому та третьому поверхах Верховної ради, а також у Кабміні. "Телеграф" бачив фото вже готової студії, вона виконана у синьо-жовтих кольорах із тризубом.

За свято заплатимо ми самі

Планується, що Рада також висвітлюватиме і діяльність Кабміну. За словами співрозмовника у політикумі, «президенту обіцяли, що канал почне мовлення вже 15 грудня», але за термінами не встигають усе закінчити». Проте в тестовому оновленому режимі канал почне працювати вже з наступного сесійного тижня.

На фінансування каналу Рада на 2022 рік було виділено понад 58 млн гривень. Але також була проголосована постанова №6367, згідно з якою канал "Рада" та газета "Голос України" у 2022 році отримають ще 320 млн гривень. Таку суму було прописано у проекті держбюджету, який затвердив профільний комітет.

«Збільшити за загальним фондом витрати розвитку за бюджетною програмою «Освітлення діяльності ВРУ через телебачення та радіомовлення, фінансова підтримка виданню «Голос України» на 320.000 тис. грн», – йдеться у документі.

Це ж у коментарі підтвердив і Міністр фінансів Сергій Марченко. Проте витрачати ці гроші безпосередньо телеканал "Рада" не буде. Як повідомляють співрозмовники у парламенті, надавати контент телеканалу Рада буде зовнішній продакшн.

«З Офісу президента сказали, що канал "Рада" неефективний, і мовляв, давайте ви замовлятимете контент ззовні. Можна оголосити під це фіктивний тендер, але переможця вже буде відоме заздалегідь. Представники цього продакшну вже проводять співбесіди», - каже наше джерело. Як вдалося з’ясувати «Телеграфу», цей же продакшн улітку організовував концерт на День незалежності.

За даними Прозорро, концерт організовувало ПП «ПКС», засновниками якого є Юрій Кошель та Марія Семенова. Кошель також засновник компанії «Івент агенція ЛМ продакшн».

«По суті, техніку на сам канал "Рада" купуватимуть майже не будуть, а залучатимуть. Канал стане "прокладкою". "Рада" дуже цікава тим, що має ліцензію на всеукраїнське мовлення, зараз "слугам" це вигідно, оскільки втративши канали Ахметова, їм потрібно десь доносити свою позицію. Формально баланс думок може і буде дотриманий, але завдання у ВП насамперед висвітлюватиме діяльність своїх депутатів», - коментує джерело видання.

Обличчя "Ради"

На каналі, як кажуть співрозмовники у медіа-спільноті, як ведучий може з’явитися блогер, політтехнолог та засновник каналу «Ісландія» Володимир Петров. Цілком можливо, що йому становитиме компанію і блогер Сергій Іванов, який раніше працював на "1+1". Шеф-редактором стане Наталія Яструбенко, яка працювала на "112 Україна" у «домедведчуківський» період. «Телеграф» направив запит із проханням прокоментувати цю ситуацію на канал «Рада», проте досі не отримав відповіді. Також видання надішле запит керівнику Апарату Ради.

Щодо телеканалу ДОМ, то туди вже зайшла команда "112 Україна" та NewsOne, і також набирають людей. У планах не лише розширити мовлення на всю Україну, а й створення радіо «ДОМ». Риторика цього телеканалу буде спрямована на піар влади.

Загалом, якщо вдасться реалізувати все задумане, то у Зе-команди справді вдасться створити щось на зразок нового медіа-холдингу, який нехай і не буде оформлений юридично, але буде об’єднаний однією метою: створення позитивного іміджу «Слузі народу» та її сателітам. А перед виборами президента та парламенту це особливо важливо.