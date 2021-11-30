Рятувати рейтинги Зеленського та "слуг народу" буде новий медіа-холдинг, але заплатить за це кожен

У команді президента вже давно думають про те, щоб посилити медіавплив для "Слуги народу"

Паралельно з боротьбою проти впливу олігархів на пресу, команда Володимира Зеленського вирішила зробити "хід конем" та створити цілий медіа-холдинг, який висвітлюватиме діяльність "слуг народу". Причому більшою мірою за наші з вами кошти. Як це можливо? Розповідаємо схему.

Одразу двоє джерел у Верховній Раді повідомили "Телеграфу", що в партії "Слуга народу" хочуть осучаснити парламентський телеканал "Рада" і перетворити його на повноцінний ресурс новин.

"За задумом команди президента, телеканал "Рада" має стати повноцінним телеканалом новин, на кшталт закритих NewsOne і "112 Україна". У несесійні тижні там планують робити ток-шоу, включення та повноцінне мовлення, як у інших каналів. Для цього планують залучати продакшн із боку", — коментує співрозмовник у депутатському корпусі.

За словами ще одного нардепа, консультації щодо реформування "Ради" надає медіа-менеджер Олексій Семенов, який займався створенням каналів NewsOne, "112 Україна", "Прямий".

Як відомо, зараз держава, а отже Зеленський та команда, має в управлінні телеканал "Дом", але з ним не все так просто.

"Плюс телеканалу "Рада" в тому, що він має ліцензію на мовлення по всій Україні, тоді як "Дом" мовить тільки на тимчасово непідконтрольні території України — Донбас і Крим", — каже ще один співрозмовник видання.

У команді президента вже давно думають про те, щоб посилити медіавплив для "Слуги народу", що втрачає рейтинги. Особливо гостро це питання постало з урахуванням вказівки Офісу президента відмовитися від участі в ефірах каналів Ріната Ахметова. Не секрет, що між олігархом та президентом пробігла чорна кішка і після жорсткої розмови вони не спілкуються, а навпаки – відкрито воюють.

"Є ідея створити цілий холдинг, куди б увійшли канали "Дом" та "Рада". Зрозуміло, що на "Раду" формально зватимуть усіх депутатів, але за фактом, цим займатимуться "Слуги", — додає співрозмовник у монобільшості. У холдинг неформально може увійти також телеканал 24, який повʼязують із мером Львова Андрієм Садовим.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук побічно підтвердив інформацію "Телеграфу".

"Канал "Рада" справді чекає масштабна реорганізація, але цим займається Олександр Корнієнко (перший віце-спікер парламенту, — ред.). Зможу предметно коментувати, коли вже будуть серйозні напрацювання", — відповів Стефанчук у коментарі виданню.

Нагадаємо, Зеленський пролобіював прийняття так званого "закону про деолігархізацію", який мав зменшити вплив великого бізнесу на медіа та політичне життя країни. При цьому у президента Зеленського зараз великий список якщо не "ворогів", то як мінімум "опонентів" з-поміж колишніх соратників та представників влади. І боротись без власного телеканалу буде непросто. Телеканали "Рада" та "Дом" фінансуються платниками податків.