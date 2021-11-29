"Ви розумієте, що я президент?" – "А я — Рінат Ахметов": журналісти дізналися подробиці сварки Зеленського з олігархом

Голові держави не подобається, що на парламент можуть впливати ззовні завдяки великому фінансовому вливу

Конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та мільярдером Рінатом Ахметовим вже ні для кого не секрет. Виявляється, перед тим, як Верховна Рада проголосувала за резонансний закон про деолігархізацію, Зеленський та Ахметов мали серйозну розмову.

Його подробиці опублікувала "Українська правда".

Що передало війні?

Згідно з журналістськими джерелами, Офіс президента вів дуже складний діалог з Ахметовим, але ні до яких спільних знаменників сторони не дійшли. В останні тижні розгорнулася справжня війна у медійному полі. Але перед цим між Зеленським та Ахметовим відбулася непроста розмова, темою якої, серед іншого, були спроби олігарха розвалити монобільшість.

"Ви розумієте, що я президент України?" — так закінчив свою промову про неможливість тиску на депутатів Зеленського.

"А ви розумієте, що я — Рінат Ахметов?" — нібито пролунало у відповідь.

Зазначимо, що про щось схоже кілька тижнів тому повідомляло російське видання "КоммерсантЪ", проте в умовах гібридної війни на матеріал мало хто звернув увагу, припускаючи, що це цілком міг бути звичайний фейк, до якого за 8 років конфлікту з боку росЗМІ всі давно звикли.

Джерела видання стверджують, що від президента України нібито пролунали обіцянки "стерти Ахметова на порошок". Сам бізнесмен нібито в боргу не залишився, заявивши, що переживе Зеленського, як і трьох попередніх глав держави.

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Чи справді причина у деолігархізації?

Багато джерел у ОП стверджують, що боротьба Зеленського з олігархами справді зачіпає інтереси багатьох впливових осіб в Україні. При цьому президента може турбувати ще один момент, на який нібито впливає Рінат Ахметов. Йдеться про голосування у парламенті.

Під час гучного прес-марафону Зеленський заявив, що Ахметов здійснює спроби тиску на депутатів, тим самим впливаючи на ухвалення деяких законів. Крім цього, йде і атака на цілісність "Слуги народу".

На це натякає не лише риторика медіа, які належать Ахметову, а й нещодавні події у Верховній Раді. Нагадаємо, що екс-спікер парламенту Дмитро Разумков після зняття з посади оголосив про створення свого об’єднання "Розумна політика", а згодом зізнався, що планує балотуватися в президенти на наступних виборах.

Зазначимо, що Ріната Ахметова негласно вважають "покровителем" Дмитра Разумкова, який забезпечує йому як мінімум медійну (а, можливо, і фінансову) підтримку в політичному колі.

До чого призведе нинішня конфронтація між Офісом президента та найбагатшої людини України, поки що неясно. Політичний експерт Микола Давидюк в коментарі "Телеграфу" заявив, що Зеленський та Ахметов залишили за собою можливість для примирення.

Втім, на прес-марафоні 26 листопада прозвучала заява Володимира Зеленського про підготовку держперевороту, куди Ахметова нібито втягує Росія. При цьому сам бізнесмен такі твердження категорично заперечує, говорячи, що йому важлива цілісність та незалежність України.

Тим часом через конфлікт таких великих політичних фігур наша держава втрачає мільйони доларів на зовнішніх ринках, а експерти говорять про емоційність, а не розважливі дії президента.