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"Суцільна брехня": Ахметов відповів на звинувачення Зеленського в "держперевороті"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Рінат Ахметов Новина оновлена 26 листопада 2021, 20:10
Рінат Ахметов

Ахметов назвав своєю метою вільну та цілісну Україну.

Бізнесмен Рінат Ахметов, про якого сьогодні багато розмовляли на зустрічі Володимира Зеленського із журналістами, відповів на репліки президента. Зокрема, на слова про можливе залучення Ахметова до держперевороту. Бізнесмена навіть хочуть запросити до Офісу президента, щоби довести свої слова.

Він дав коментар "Українській правді".

Ахметов зазначив, що слова президента не відповідають дійсності. Підприємець обурився поширенням брехні, незалежно від мотивів Зеленського.

Він заявив, що його позиція та дії єдині та спрямовані на цілісність країни, захист цінностей, таких як свобода слова, вільна економіка та демократія. Ахметов також додав, що зробить все, що залежить від нього, щоб у країні не було авторитаризму та цензури.

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі заяв українського лідера впали облігації холдингу ДПЕК Ахметова. Експерти бачать у цьому неприємності для України в економічній сфері. Вони також наголосили на ультимативності заяв.

Також повідомлялося, що напередодні депутати "Слуги народу" відмовилися ходити на ефіри каналів Ахметова "Україна" та "Україна 24".

Теги:
#Рінат Ахметов #Володимир Зеленський #Держпереворот
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