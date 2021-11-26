Зеленський оголосив Ахметову війну: чому президент робить помилку

Президент України звинуватив бізнесмена у вчинках, які цілком тягнуть на відкриття повноцінного кримінального провадження проти Ахметова, вважає експерт

Президент України Володимир Зеленський звинуватив бізнесмена Ріната Ахметова у втягуванні у державний переворот. Ця заява була зроблена у п’ятницю, 26 листопада, під час пресмарафону на честь "екватора" перебування Зеленського на президентській посаді.

Політичний експерт Світлана Кушнір прокоментувала цю атаку влади на Ахметова, з яким у Банкової останнім часом намітився конфлікт, що загострюється.

«Зеленський голосно заявив: «У всьому винен Ахметов!». Майже раніше (та й тепер це триває) звинувачував у всьому Порошенка. Фактично сьогодні Зеленський призначив Ахметова відповідальним за всі свої проколи та промахи. Існують деякі докази, плівки. Оточення Ахметова хотіло повалити владу – так нам презентували цей пасаж. Мені здається, що сьогодні, у "чорну п’ятницю" розпродажів, весь український народ потрапив на тотальний розпродаж розуму від Володимира Зеленського, – каже Світлана Кушнір. – Такі заяви виглядають як ультиматум та війна, не менша».

За словами експерта, всі структури СКМ на зовнішніх ринках набули серйозного репутаційного удару. Так, після заяви Зеленського про підготовку держперевороту та нібито причетності до нього Ахметова, котирування єврооблігацій «ДТЕК» впали на 11%.

«Ми бачимо зниження на рівному місці капіталізації компанії. І це удар не лише по репутації бізнесу Ахметова, а й по репутації нашої держави. У світі Ахметова знають як порядного інвестора, великого промисловця та бізнесмена. А вартість активів України та її інвестиційна привабливість складаються із вартості активів держсектору та приватного капіталу, – пояснює Світлана Кушнір. – Якщо звинувачення на адресу Ахметова правдиві – то не запрошувати його на Банкову треба, як зробив Зеленський, а відкривати кримінальне провадження та брати під білі рученьки без внесення застави (стаття 109 та 111 Кримінального кодексу – одні з найтяжчих злочинів). А якщо це фейк заради досягнення миттєвих політичних цілей і дивідендів, якщо звинувачення зроблено заради "приборкання норовливого", якщо це спроба зробити Ахметова знову лояльним, то формат вибраний вкрай невдало! Якщо чесно, то краще б цієї пресконференції не було, аніж чути такі заяви з вуст гаранта Конституції. Адже в Основному законі всім надано право презумпції невинності до того моменту, поки суд не визначить провину».

Експерт упевнена: такий випад не залишиться без відповіді з боку Ахметова. Той захищатиме своє ім’я. Усіма способами.

«А поки ми стежитимемо за цим, то під шумок можна і законів, потрібних Банковій приймати, і голову Офісу президента Єрмака відмазати, і про вагнергейт забути. А всіх, хто бурчатиме на президента – регулярно оголошувати путчистами та змовниками. Сумне видовище, – констатує Світлана Кушнір. – Таке враження, що розум залишає найвище керівництво моєї держави просто на наших очах».

Директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов, коментуючи "Телеграфу" випад Зеленського проти Ахметова, зазначив, що наслідки можуть бути руйнівними для всієї України.

Сам Ахметов, як повідомляв "Телеграф", запевняв, що не напрошується на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Ексжурналіст Сергій Лещенко, якого все частіше називають «рупором Банкової», в інтерв’ю «Телеграфу» запевняв, що Ахметов почав нацьковувати Зеленського з Єрмаком.