Зеленский объявил Ахметову войну: почему президент совершает ошибку

Президент Украины обвинил бизнесмена в поступках, которые вполне тянут на открытие полноценного уголовного производства против Ахметова, считает эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил бизнесмена Рината Ахметова во втягивании в государственный переворот. Это заявление было сделано в пятницу, 26 ноября, во время пресс-марафона в честь "экватора" пребывания Зеленского на президентском посту.

Политический эксперт Светлана Кушнир прокомментировала эту атаку власти на Ахметова, с которым у Банковой в последнее время наметился обостряющийся конфликт.

«Зеленский громко заявил: «Во всём виноват Ахметов!». Почти как раньше (да и теперь это продолжается) обвинял во всём Порошенко. Фактически, сегодня Зеленский назначил Ахметова ответственным за все свои проколы и промахи. Есть некие доказательства, плёнки. Окружение Ахметова хотело свергнуть власть – так нам презентовали этот пассаж. Мне кажется, что сегодня, в "чёрную пятницу" распродаж, весь украинский народ попал на тотальную распродажу разума от Владимира Зеленского, – говорит Светлана Кушнир – Такие заявления выглядят как ультиматум и война, не меньше».

По словам эксперта, все структуры СКМ на внешних рынках получили серьезный репутационный удар. Так, после заявление Зеленского о подготовке госпереворота и якобы причастности к нему Ахметова, котировки еврооблигаций «ДТЭК» упали на 11%.

«Мы видим снижение на ровном месте капитализации компании. И это удар не только по репутации бизнеса Ахметова, но и по репутации нашего государства. В мире Ахметова знают как порядочного инвестора, крупного промышленника и бизнесмена. А стоимость активов Украины и ее инвестиционная привлекательность складываются из стоимости активов и госсектора и частного капитала, – поясняет Светлана Кушнир. – Если обвинения в адрес Ахметова правдивы – то не приглашать его на Банковую надо, как сделал Зеленский, а открывать уголовное производство и брать под белы рученьки без внесения залога (статья 109 и 111 Уголовного кодекса – одни из самых тяжких преступлений). А если это фейк ради достижения сиюминутных политических целей и дивидендов, если обвинение сделано ради "укрощения строптивого", если это попытка сделать Ахметова снова лояльным, то формат выбран крайне неудачно! Если честно, то лучше бы этой пресс-конференции не было, чем слышать такие заявления из уст гаранта Конституции. Ведь в Основном законе всем дано право презумпции невиновности до того момента, пока суд не определит вину».

Эксперт уверена: такой выпад не останется без ответа со стороны Ахметова. Тот будет защищать свое имя. Всеми способами.

«А пока мы будем следить за этим, то под шумок можно и законов, нужных Банковой напринимать, и главу Офиса президента Ермака отмазать, и про вагнергейт забыть. А всех, кто будет ворчать на президента – регулярно объявлять путчистами и заговорщиками. Печальное зрелище, – констатирует Светлана Кушнир. – Такое впечатление, что разум покидает высшее руководство моего государства просто на наших глазах».

Директор аналитического центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев, комментируя «Телеграфу» выпад Зеленского против Ахметова, отметил, что последствия могут быть разрушительными для всей Украины.

Сам Ахметов, как сообщал «Телеграф», уверял, что не напрашивается на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Экс-журналист Сергей Лещенко, которого всё чаще называют «рупором Банковой», в интервью «Телеграфу» уверял, что Ахметов начал стравливать Зеленского с Ермаком.