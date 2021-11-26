"У нас країна Україна, а не ДТЕК": Зеленський відповів з приводу війни з Ахметовим та дружби з Коломойським

Президент каже, що його атакують ЗМІ Ахметова

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи може олігарх Ігор Коломойський стати партнером у можливій війні з Рінатом Ахметовим, ЗМІ якого нібито оголосили ОП війну.

Президент заявив, що на нього здійснюють медіа атаку, проте медіа союзників у нього немає і жодної співпраці з Коломойським не планується.

"Ми з ним (Коломойським — ред.) не проводили дуже довгий час жодних союзницьких розмов, років зо два так точно", — сказав президент.

Зеленський каже, що боротьба з ним ведеться через один простий закон — проти деолігархізації.

"Всі розуміють, коли ця війна почалася і ми розуміємо цю реакцію — особисто Ріната Ахметова. Але він має розуміти, що у нас країна Україна, а не ДТЕК і ключів від неї Ахметов не має", — резюмував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський під час своєї прес-конференції відповів на запитання, коли влада виконуватиме свої обіцянки та відправлятиме за ґрати корупціонерів.

Як раніше писав "Телеграф", у ході спілкування зі ЗМІ Зеленський заявив, що хоч Україна і живе вже вісім років у стані перманентної війни, все одно готова до будь-яких викликів ззовні, зокрема з боку Росії.