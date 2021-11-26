"У нас страна Украина, а не ДТЭК": Зеленский ответил по поводу войны с Ахметовым и дружбы с Коломойским

Президент говорит, что его атакуют СМИ Ахметова

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, может ли олигарх Игорь Коломойский стать партнером в возможной войне с Ринатом Ахметовым, СМИ которого якобы объявили ОП войну.

Президент заявил, что на него совершают медиа атаку. Однако, медиа союзников у него нет и никакого сотрудничества с Коломойским не планируется.

"Мы с ним (Коломойским — ред.) не проводили очень долгое время никаких союзнических разговоров, года два так точно".

Зеленский говорит, что борьба с ним ведется из-за одного простого закона — против деолигархизации.

"Все понимают, когда эта война началась и мы понимаем эту реакцию — лично Рината Ахметова. Но он должен понимать, что у нас страна Украина, а не ДТЭК и ключей от нее у Ахметова нет", — резюмировал Зеленский.

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