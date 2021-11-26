Наслідки будуть руйнівними: що означають слова Зеленського про підготовку Ахметовим держперевороту

На думку експерта, відкрита конфронтація влади та Ріната Ахметова створить проблеми для всієї країни

У п’ятницю, 26 листопада, під час своєї прес-конференції на честь "екватора" перебування на президентській посаді Володимир Зеленський зробив гучну заяву. За його словами, одним із головних внутрішніх викликів для України може стати ймовірність підготовки державного перевороту. При цьому одним із його активних учасників нібито міг стати відомий бізнесмен Рінат Ахметов.

Директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов прокоментував "Телеграфу" цю заяву.

«Топ-новиною пресмарафону вже стала заява Зеленського про те, що Ахметова нібито намагалися схилити до участі у держперевороті, запланованому на 1 грудня, – зазначає Андрій Золотарьов. – Конфронтація Банкової з найбагатшим українцем йде за наростанням. Але Ахметов – людина досить обережна, вона б на такого роду авантюру не пішла».

Тим часом, продовжує експерт, ходять чутки, що на наступному засіданні РНБО можуть запровадити санкції проти Новинського – бізнес-партнера Ахметова.

«А там можуть ударити й по самому Рінату Леонідовичу: арешти рахунків, тимчасові адміністрації на підприємствах, виключення телеканалів. Але з огляду на те, що активи Ахметова – це приблизно третина економіки України та чверть валютного виторгу, такий конфлікт може каменя на камені не залишити від нашої економіки. І під цими уламками можуть опинитися всі, включаючи президента», – попереджає Андрій Золотарьов.

Він також наголошує, що з виступу Зеленського випливало те, що він готовий до діалогу, що мости не спалені.

«Думаю, сторони мають дійти компромісу, домовитися про певні «червоні лінії». Той самий Новинський не має власних медіа, він дистанціювався від якоїсь політичної активності. І він – партнер Ахметова. Тому санкції щодо нього будуть сприйняті Ахметовим як особистий виклик, – пояснює Андрій Золотарьов. – Тоді конфлікт ще більше загостриться. Точку неповернення ще не пройдено. Зважаючи на те, що попереду – найважча на моїй пам’яті зима для України, а енергетика багато в чому в руках Ахметова, сторонам варто домовитись. Якщо до проблем, що є, додасться пряма боротьба, відкритий конфлікт влади з Ахметовим – наслідки будуть руйнівними не лише для президента, а й для країни».

Раніше "Телеграф" розбирався, чому Зеленський посварився з Ахметовим і хто вийде переможцем із цієї війни.