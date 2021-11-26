Последствия будут разрушительными: что означают слова Зеленского о подготовке Ахметовым госпереворота

По мнению эксперта, открытая конфронтация власть и Рината Ахметова создаст проблемы для всей страны

В пятницу, 26 ноября, во время своей пресс-конференции в честь "экватора" пребывания на президентском посту, Владимир Зеленский сделал громкое заявление. По его словам, одним из главных внутренних вызовов для Украины может стать вероятность подготовки государственного переворота. При этом одним из его активных участников якобы мог стать известный бизнесмен Ринат Ахметов.

Директор аналитического центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев прокомментировал «Телеграфу» это заявление.

«Топ-новостью пресс-марафона уже стало заявление Зеленского о том, что Ахметова якобы пытались склонить к участию в госперевороте, запланированном на 1 декабря, – отмечает Андрей Золотарев. – Конфронтация Банковой с самым богатым украинцем идет по нарастающей. Но Ахметов – человек достаточно осторожный, он бы на такого рода авантюру не пошел».

Между тем, продолжает эксперт, ходят слухи, что на следующем заседании СНБО могут ввести санкции против Новинского – бизнес-партнера Ахметова.

«А там могут ударить и по самому Ринату Леонидовичу: аресты счетов, временные администрации на предприятиях, выключения телеканалов. Но учитывая, что активы Ахметова – это примерно треть экономики Украины и четверть валютной выручки, такой конфликт может камня на камне не оставить от нашей экономики. И под этими обломками могут оказаться все, включая президента», – предупреждает Андрей Золотарев.

Он также акцентирует, что из выступления Зеленского проистекало то, что он готов к диалогу, что мосты не сожжены.

«Думаю, стороны должны прийти к компромиссу, договориться об определенных «красных линиях». Тот же Новинский не имеет собственных медиа, он дистанцировался от какой-то политической активности. И он – партнер Ахметова. Потому санкции по нему будут восприняты Ахметовым как личный вызов, – поясняет Андрей Золотарев. – Тогда конфликт еще более обостриться. Точка невозврата еще не пройдена. Учитывая, что впереди – наиболее трудная на моей памяти зима для Украины, а энергетика во многом в руках Ахметова, сторонам стоит договориться. Если к имеющим проблемам добавиться прямая борьба, открытый конфликт власти с Ахметовым – последствия будут разрушительными не только для президента, но и для страны».

Ранее «Телеграф» разбирался, почему Зеленский поссорился с Ахметовым и кто выйдет победителем из этой войны.