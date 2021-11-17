Не просився і не прошуся: Ахметов відповів з приводу зустрічей із Зеленським

Мільярдер розповів, що для нього важливіше ніж зустріч з главою України.

Найбагатша людина України Рінат Ахметов заявив, що не напрошується на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це він розповів в інтерв’ю НВ.

Відповідаючи на запитання про те, як він ставиться до заклику Зеленського до великого бізнесу щодо допомоги у боротьбі з коронавірусом, Ахметов заявив, що його Фонд уже займається допомогою людям протягом 16 років.

"Що стосується зустрічей із Президентом, то я на такі зустрічі ніколи не просився і не прошуся", — сказав він.

Ахметов додав, що для нього головне бачити Україну успішною, а її мешканців щасливими.

Як повідомлялося раніше, останнім часом між Зеленським та Ахметовим спостерігається публічний медійний конфлікт, який виявляється у тому, що на каналах бізнесмена все частіше починають з’являтися люди, які критикують чинну владу.

До таких належать колишній речник Ради Дмитро Разумков, ексглава МВС Арсен Аваков і навіть доктор Євген Комаровський.

Водночас політичні експерти зазначають, що "червоні лінії" у відносинах між президентом і мільярдером ще не перейдено, про що може свідчити низка кадрових призначень.