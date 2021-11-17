Укр

Не просился и не прошусь: Ахметов ответил по поводу встреч с Зеленским

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ринат Ахметов
Ринат Ахметов

Миллиардер рассказал, что для него важнее встреч с главой Украины.

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов заявил, что не напрашивается на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к призыву Зеленского к большому бизнесу о помощи в борьбе с коронавирусом, Ахметов заявил, что его Фонд уже занимается помощью людям на протяжении 16 лет.

"Что касается встреч с Президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь", — сказал он.

Ахметов добавил, что для него главное видеть Украину успешной, а ее жителей счастливыми.

Как сообщалось ранее, в последнее время между Зеленским и Ахметовым наблюдается публичный медийный конфликт, который выражается в том, что на каналах бизнесмена все чаще начинают появляться люди, критикующие действующую валсть.

К таковым относятся бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, экс-глава МВД Арсен Аваков и даже доктор Евгений Комаровский.

Вместе с тем политические эксперты указывают, что "красные линии" в отношениях между президентом и миллиардером еще не перейдены, о чем может свидетельствовать ряд кадровых назначений.

Теги:
#Ринат Ахметов #Владимир Зеленский
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