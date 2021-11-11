"Червоні лінії" ще не перейдено: у сварці Зеленського з Ахметовим знайшли важливий момент

Обидві сторони конфлікту залишають можливість дійти "світової"

Розбіжності, що виникли між президентом Володимиром Зеленським та бізнесменом Рінатом Ахметовим, здатні зійти нанівець.

Імовірні причини такого розвитку ситуації "Телеграфу" назвав політичний експерт Микола Давидюк.

За його словами, ні Рінат Ахметов, ні Володимир Зеленський поки що не перейшли особисті "червоні" лінії один для одного. На це доволі впливають і окремі кадрові призначення у владі.

"Прем’єр [Деніс Шмигаль — ред.] — людина Ахметова, [...] у заступники глави Офісу президента взяли людину, яка працювала в SCM [System Capital Management, підприємстві Ахметова — ред.]", — зазначає Давидюк.

На думку політексперта, це залишає можливість для обох учасників "суперечки" у якийсь момент дійти "мирової".

"Поки що йде перетягування канатів, на чиїх умовах далі вони співпрацюватимуть. Я більше ніж впевнений, що вони ще й можуть спілкуватися. Просто Ахметов вирішив показати, чого він хоче, і дуже здивований відмовою Зеленського грати за його умовами", — стверджує Микола. Давидюк.

Саме тому, каже фахівець, і можуть використовуватися політики та лідери думок для критики президента, щоб банально позлити останнього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, наскільки реальною є ймовірність того, що через конфлікт "Зеленський-Ахметов" Дмитро Разумков втратить свій депутатський мандат.