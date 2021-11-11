Укр

"Красные линии" еще не перейдены: в ссоре Зеленского с Ахметовым нашли важный момент

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
626
Ахметов недоволен отказом Зеленского играть по его правилам Новость обновлена 11 ноября 2021, 15:40
Ахметов недоволен отказом Зеленского играть по его правилам

Обе стороны конфликта оставляют возможность прийти к "мировой"

Разногласия, возникшие между президентом Владимиром Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым, способны сойти на нет.

Вероятные причины такого развития ситуации "Телеграфу" назвал политический эксперт Николай Давидюк.

По его словам, ни Ринат Ахметов, ни Владимир Зеленский пока не перешли личные "красные" линии друг для друга. На это немалым образом влияют и отдельные кадровые назначения во власти.

"Премьер [Денис Шмыгаль — ред.] — человек Ахметова, […] в заместители главы Офиса президента взяли человека, который работал в SCM [System Capital Management, предприятии Ахметова — ред.]", — отмечает Давидюк.

По мнению политэксперта, это оставляет возможность для обоих "спорщиков" в какой-то момент прийти к мировой.

"Пока же идет перетягивание канатов, на чьих условиях дальше они будут сотрудничать. Я больше чем уверен, что они еще и могут общаться. Просто Ахметов решил показать, чего он хочет, и очень удивлен отказом Зеленского играть по его условиям", — утверждает Николай Давидюк.

Именно поэтому, говорит специалист, и могут использоваться политики и лидеры мнений для критики президента — чтобы банально позлить последнего.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, насколько реальной является вероятность того, что из-за конфликта "Зеленский-Ахметов" Дмитрий Разумков потеряет свой депутатский мандат.

Теги:
#Ринат Ахметов #Президент Украины #Владимир Зеленский
Михеил Саакашвили
Политика
Минус 20 кг? Как изменился Саакашвили за 40 дней голодовки: фото "до" и "после"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Михеил Саакашвили
Минус 20 кг? Как изменился Саакашвили за 40 дней голодовки: фото "до" и "после"
Дата публикации
Категория
Александр Пономарев уже прокомментировал случившееся
Почему гимн Украины блокируют на Facebook и при чем тут Александр Пономарев
Дата публикации
Категория
Ситуация с беженцами в Беларуси накаляется
Беженцы ночуют в подъездах, а на границу с Польшей их свозят лукашенковские силовики, - белорусская журналистка
Дата публикации
Категория
Ринат Ахметов и Владимир Зеленский
Почему Зеленский поссорился с Ахметовым и кто выйдет победителем из этой войны
Дата публикации
Категория
"Евробляхеров" ждут не лучшие времена
Уже сегодня за евробляхи снова начнут штрафовать: что делать владельцам нерастаможенных авто