"Красные линии" еще не перейдены: в ссоре Зеленского с Ахметовым нашли важный момент

Обе стороны конфликта оставляют возможность прийти к "мировой"

Разногласия, возникшие между президентом Владимиром Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым, способны сойти на нет.

Вероятные причины такого развития ситуации "Телеграфу" назвал политический эксперт Николай Давидюк.

По его словам, ни Ринат Ахметов, ни Владимир Зеленский пока не перешли личные "красные" линии друг для друга. На это немалым образом влияют и отдельные кадровые назначения во власти.

"Премьер [Денис Шмыгаль — ред.] — человек Ахметова, […] в заместители главы Офиса президента взяли человека, который работал в SCM [System Capital Management, предприятии Ахметова — ред.]", — отмечает Давидюк.

По мнению политэксперта, это оставляет возможность для обоих "спорщиков" в какой-то момент прийти к мировой.

"Пока же идет перетягивание канатов, на чьих условиях дальше они будут сотрудничать. Я больше чем уверен, что они еще и могут общаться. Просто Ахметов решил показать, чего он хочет, и очень удивлен отказом Зеленского играть по его условиям", — утверждает Николай Давидюк.

Именно поэтому, говорит специалист, и могут использоваться политики и лидеры мнений для критики президента — чтобы банально позлить последнего.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, насколько реальной является вероятность того, что из-за конфликта "Зеленский-Ахметов" Дмитрий Разумков потеряет свой депутатский мандат.