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"Можна влаштувати безлад": у Зеленського розповіли про плани відібрати мандат у Разумкова

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зеленського не влаштовує критика від Разумкова Новина оновлена 11 листопада 2021, 11:02
Зеленського не влаштовує критика від Разумкова

У Разумкова може бути відсутня заява про вхід до фракції "Слуга народу"

Через постійну критику рішень президента Володимира Зеленського нардеп Дмитро Разумков уже втратив своє крісло спікера Верховної Ради.

"Телеграфу" ж із особистих джерел стало відомо, що колишнього главу парламенту можуть взагалі залишити без депутатської "корочки".

Про плани позбавити Разумкова мандата не під запис охоче розповідає один із нинішніх "Слуг народу", який "вхожий" до Офісу президента.

За його словами, у Зеленського вже проводилася нарада щодо ймовірного майбутнього Дмитра Разумкова. Позбавлення політика депутатського мандата — цілком реальне і здійсненне, юристи ОП нібито вже розглядають можливі варіанти.

Одним із таких є питання з наявністю заяви Разумкова про вхід до фракції "Слуги народу". Як пояснило джерело "Телеграфа", поки невідомо, чи віддавав політик такий документ до Апарату Верховної Ради взагалі.

"Можна навіть влаштувати безлад і так відібрати мандат, але виникає інше питання: навіщо робити з нього опозиціонера, якщо до виборів ще два роки. Він сам собою й загасне", — резюмував наш співрозмовник.

Також в Офісі президента уважно стежать за іншими кулуарними противниками Зеленського, наприклад Арсеном Аваковим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, кого бізнесмен Рінат Ахметов може використовувати як "зброю" у війні з Володимиром Зеленським.

Теги:
#Депутатський мандат #Володимир Зеленський #Дмитро Разумков
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