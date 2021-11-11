"Можно пойти по беспределу": у Зеленского рассказали о планах отобрать мандат у Разумкова

У Разумкова может отсутствовать заявление о входе в фракцию "Слуга народа"

Из-за постоянной критики решений президента Владимира Зеленского нардеп Дмитрий Разумков уже лишился своего кресла спикера Верховной Рады.

"Телеграфу" же из личных источников стало известно, что бывшего главу парламента могут и вовсе оставить без депутатской "корочки".

О планах лишить Разумкова мандата не под запись охотно рассказывает один из нынешних "Слуг народа", вхожий в Офис президента.

По его словам, у Зеленского уже проводилось совещание насчет вероятного будущего Дмитрия Разумкова. Лишение политика депутатского мандата — вполне реально и выполнимо, юристы ОП якобы уже рассматривают вероятные варианты.

Одним из таких является вопрос с наличием заявления Разумкова о входе во фракцию "Слуги народа". Как объяснил источник "Телеграфа", пока неизвестно, отдавал ли политик такой документ в Аппарат Верховной Рады вообще.

"Можно даже пойти по беспределу и так отобрать мандат, но возникает другой вопрос: зачем делать из него оппозиционера, если до выборов еще два года. Он сам по себе и затухнет", — резюмировал наш собеседник.

Также в Офисе президента пристально следят и за другими кулуарными противниками Зеленского, к примеру Арсеном Аваковым.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, кого бизнесмен Ринат Ахметов может использовать в качестве "оружия" в войне с Владимиром Зеленским.