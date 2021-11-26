Укр

"Сплошная ложь": Ахметов ответил на обвинения Зеленского в "госперевороте"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Ринат Ахметов Новость обновлена 26 ноября 2021, 20:10
Ринат Ахметов

Ахметов назвал своей целью свободную и целостную Украину.

Бизнесмен Ринат Ахметов, про которого сегодня много говорили на встрече Владимира Зеленского с журналистами, ответил на реплики президента. В частности — на слова о возможном привлечении Ахметова к госперевороту. Бизнесмена даже хотят пригласить в Офис президента, чтобы доказать свои слова.

Он дал комментарий "Украинской правде".

Ахметов отметил, что слова президента не соответствуют действительности. Бизнесмен возмутился распространением лжи, вне зависимости от мотивов Зеленского.

Он заявил, что его позиция и действия едины и направлены на целостность страны, защиту ценностей, таких как свобода слова, свободная экономика и демократия. Ахметов также добавил, что сделает все зависящее от него, чтобы в стране не было авторитаризма и цензуры.

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне заявлений украинского лидера упали облигации холдинга ДТЭК Ахметова. Эксперты видят в этом неприятности для Украины в экономической сфере. Они также отметили ультимативность заявлений.

Также сообщалось, что накануне депутаты "Слуги народа" отказались ходить на эфиры каналов Ахметова "Украина" и "Украина 24".

Теги:
#Ринат Ахметов #Владимир Зеленский #Госпереворот
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