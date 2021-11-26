Заявление Зеленского ударило по репутации Ахметова: еврооблигации ДТЭК упали

Падение стало достаточно резким, хотя Зеленский прямо не обвинил Ахметова.

В ходе многочасового общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд резонансных заявлений про бизнесмена Рината Ахметова. В частности речь шла о том, что его втягивают в переворот в Украине и войну против украинского народа. На фоне этого еврооблигации компании Ахметова ДТЭК упали в стоимости.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Монополист".

ДТЭК это группа компаний в энергетической сфере Украины. Ее подразделение ДТЭК Энерго контролирует почти 90% угледобычи страны.

Падение еврооблигаций ДТЭК

Отметим, что Владимир Зеленский не обвинял Ахметова прямо. Он заявил, что на Ахметова влияет его окружение и втягивает в конфликт.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты считают, что эскалация конфликта у Банковой и бизнесмена может быть связана с вероятными грядущими санкциями СНБО против бизнес-партнера Ахметова. При этом шансы атаки на активы Ахметова малы, поскольку его капиталы — существенная часть экономики Украины.

Также сообщается, что снижение капитализации компании влияет на инвестпривлекательность Украины.