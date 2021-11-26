Заява Зеленського вдарила по репутації Ахметова: єврооблігації ДТЕК впали

Падіння стало досить різким, хоч Зеленський прямо не звинуватив Ахметова.

У ході багатогодинного спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський зробив низку резонансних заяв про бізнесмена Ріната Ахметова. Зокрема йшлося про те, що його втягують у переворот в Україні та війну проти українського народу. На тлі цього єврооблігації компанії Ахметова ДТЕК впали у ціні.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Монополіст".

ДТЕК це група компаній в енергетичній сфері України. Її підрозділ ДТЕК Енерго контролює майже 90% вуглевидобутку країни.

Падіння єврооблігацій ДТЕК

Зазначимо, що Володимир Зеленський не звинувачував Ахметова прямо. Він заявив, що на Ахметова впливає його оточення та втягує у конфлікт.

Раніше "Телеграф" писав, що експерти вважають, що ескалація конфлікту у Банкової та бізнесмена може бути пов’язана з ймовірними прийдешніми санкціями РНБО проти бізнес-партнера Ахметова. При цьому шанси атаки на активи Ахметова малі, оскільки його капітали є суттєвою частиною економіки України.

Також повідомляється, що зниження капіталізації компанії впливає на інвестпривабливість України.