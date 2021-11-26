"Дезінформаційна атака": Зеленський різко оцінив медіа Ахметова (відео)

Зеленський заявив, що належить народу України.

Наприкінці прес-марафону президента України Володимира Зеленського йому задала питання журналістка НВ Крістіна Бердинських. Він стосувався відносин Зеленського із Рінатом Ахметовим. Нагадаємо, між лідером держави та бізнесменом є розбіжності, а президентська партія "Слуга народу" напередодні відмовилася приходити на ефіри телеканалів Ахметова.

Зеленський розповів, що розцінює контент телеканалів Ахметова як дезінформаційну атаку та "зраду" на будь-яку тематику. Він назвав медійну політику Ахметова "нездоровою" та зазначив, що цим "його оточення затягує його у війну... проти народу України".

"Я вибір людей і частково належу їм", — сказав президент. Зазначивши, що канали Ахметова ("Україна" та "Україна24", — ред.) він не закриває і вийшов про дезінформацію говорити з журналістами, запрошеними на пресмарафон.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, що Ахметова втягують у держпереворот. Причому він назвав і передбачувані дати — початок грудня. Ахметов може опинитися між Україною та Росією.