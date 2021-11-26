Укр

"Дезинформационная атака": Зеленский резко оценил медиа Ахметова (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Ринат Ахметов и Владимир Зеленский. Новость обновлена 26 ноября 2021, 18:15
Ринат Ахметов и Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что принадлежит народу Украины.

В конце пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского ему задала вопрос журналистка НВ Кристина Бердинских. Он касался отношений Зеленского с Ринатом Ахметовым. Напомним, между лидером государства и бизнесменом есть разногласия, а президентская партия "Слуга народа" накануне отказалась приходить на эфиры телеканалов Ахметова.

Зеленский рассказал, что расценивает контент телеканалов Ахметова как дезинформационную атаку и "зраду" на любую тематику. Он назвал медийную политику Ахметова "нездоровой" и отметил, что этим "его окружение затягивает его в войну … против народа Украины".

"Я выбор людей и частично принадлежу им", — сказал президент. Отметив, что каналы Ахметова ("Украина" и "Украина24", — ред.) он не закрывает и вышел про дезинформацию говорить с журналистами, приглашенными на пресс-марафон.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал, что Ахметова втягивают в госпереворот. Причем назвал он и предполагаемые даты — начало декабря. Ахметов может оказаться между Украиной и Россией.

Теги:
#Телеканалы #Ринат Ахметов #Дезинформация #Владимир Зеленский
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