Україна втратила мільярди через "кривдочки" Зеленського — Аваков

Політик прокоментував спілкування Зеленського з журналістами та розкритикував його.

Після пресмарафону президента України Володимира Зеленського Україна зазнала фінансових втрат. І вони торкнулися не лише ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це заявив екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він сказав, що президент атакує великий бізнес і за кілька годин Україна втратила мільярди через падіння акцій українських компаній на Лондонській біржі. Аваков вважає, що уряд через некомпетентність продукує "кривдочки" та інтриги. На його думку, Україна перебуває в кризі, а лідер держави замість пошуку рішення шукає винних.

Також він назвав слова Зеленського про переворот "фантазіями" і звернувся до опозиції із закликом не піддаватися провокаціям, а до влади — не доводити до того, що "зірве кришку".

Раніше "Телеграф" писав, що суттєво впали облігації ДТЕК Ріната Ахметова після заяв Зеленського про те, що його можуть залучити до держперевороту. Президент припускає, що Ахметов може і не знати про плани та пропонує йому послухати записи розмов. Ахметов відповів на слова Зеленського і назвав їх брехнею.