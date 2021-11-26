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Украина потеряла миллиарды из-за "обидок" Зеленского - Аваков

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Владимир Зеленский на встрече с журналистами Новость обновлена 26 ноября 2021, 22:23
Владимир Зеленский на встрече с журналистами

Политик прокомментировал общение Зеленского с журналистами и раскритиковал его.

После пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского Украина понесла финансовые потери. И они коснулись не только ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом заявил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина 24".

Он сказал, что президент атакует крупный бизнес и за пару часов Украина потеряла миллиарды в результате падений акций украинских компаний на Лондонской бирже. Аваков считает, что правительство из-за некомпетентности продуцирует "обидки" и интриги. По его мнению Украина находится в кризисе, а лидер государства вместо поиска решения ищет виноватых.

Также он назвал слова Зеленского о перевороте "фантазиями" и обратился к оппозиции с призывом не поддаваться провокациям, а к власти — не доводить до того, что "сорвет крышку".

Ранее "Телеграф" писал, что существенно упали облигации ДТЭК Рината Ахметова после заявлений Зеленского о том, что его могут привлечь к госперевороту. Президент предполагает, что Ахметов может и не знать о планах и предлагает ему послушать записи разговоров. Ахметов ответил на слова Зеленского и назвал их ложью.

Теги:
#Экономика #Арсен Аваков #Лондонская биржа #Владимир Зеленский
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