"Зеленський мститиме Ахметову": підприємствам бізнесмена пророкують "маски-шоу"

Офіс президента вибрав мішенню Ріната Ахметова через його підтримку Дмитра Разумкова та критику влади

Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції, став топтемою п’ятниці, 26 листопада. Серед найрезонансніших заяв президента: операція із затримання «вагнерівців» нібито була вигадкою тодішнього голови ГУР Василя Бурби, а найбагатшу людину України Ріната Ахметова нібито намагалися втягнути в державний переворот.

Ці випади Зеленського проаналізував для «Телеграфа» політичний консультант, власник компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, магістр міжнародних відносин (King’s College London 2004) Тарас Березовець.

«Припущення про те, що президент атакуватиме, а не захищатиметься, виявилися виправданими. Я передбачав, що саме в такому ключі Зеленський почне діяти, щоб зводити увагу від пов’язаних з ним та його оточенням скандалів. Очевидно, що в Офісі президента вирішили піти у «несвідомість». Зеленський не просто не порозумівся з приводу звинувачень на адресу його та його оточення. Він ще й перевернув факти з ніг на голову. Наприклад, бездоказово звинуватив своїх обвинувачів у тому, що саме вони є «кротами» та зрадниками – як у випадку з генералом Бурбою», – зазначає Тарас Березовець.

Він наголошує: те, що в ці звинувачення ніхто не повірив, можна побачити по реакції західних журналістів. Наприклад, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс шокований тим, що заявляв Зеленський.

Крім того, продовжує експерт, для того щоб перебити одну тему іншою, Офіс президента пішов на ще один шокуючий крок.

«Було вкинуто жахливу інформацію, яка нічим не буде підкріплена. Хоча я не виключаю, що склепають якісь записи та спробують подати їх як "докази" того, що нібито оточення Ахметова і він сам залучений до спроби держперевороту. Я припускав, що в ОП є якась заготівля. Але щоб така… Чому обрали основною мішенню Ахметова, а не Порошенка, якого Зеленський постійно згадує? Тому що Ахметов – найбагатший українець, найпомітніший. Ну і тому, що останнім часом ефірна політика його телеканалів «Україна» та «Україна 24» стала відкрито викликом на адресу президента, – пояснює Тарас Березовець. – Зеленський, звинувачуючи Ахметова, як завжди, діє, як у дворовій бійці. Спочатку треба вирубувати ватажка, а решта самі розбіжаться».

Політичний консультант упевнений, що атаку чинної влади на Ахметова буде продовжено.

«Можливо, що Рінат Леонідович вперше з 2005 року матиме «маски-шоу» на його каналах і підприємствах. Тоді їх, нагадаю, провів голова МВС Луценко. Тепер може провести Монастирський, який обіймає той самий пост. Не виключаю й порушення кримінальних справ чи інших проблем у низки депутатів, пов’язаних з Ахметовим. Схоже, Зеленський має персональну образу на нього. Президент напевно думав, що заручився повною підтримкою олігарха, а виявляється – все не так. Тож Зеленський мститиме Ахметову: за підтримку Разумкова, за висвітлення скандалу з «вагнергейтом», за іншу критику», – прогнозує Тарас Березовець.

На його думку, 1 грудня, на яке Зеленський «анонсував» спробу держперевороту, можливе запровадження надзвичайного чи воєнного стану.

«Можливо залучать до цього й Порошенка, оголосивши йому підозру, – продовжує експерт. – Тож на початку зими чекаємо на «маски-шоу» та спроби ОП закошмарити опонентів Зеленського. Особисто у мене головне враження від пресконференції Зеленського – повна його неадекватність, що межує з божевіллям».

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час пресмарафону Володимира Зеленського головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов відкрито звинуватив президента у брехні.

Директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов, коментуючи "Телеграфу" випад Зеленського проти Ахметова, зазначив, що наслідки можуть бути руйнівними для всієї України.

Також «Телеграф» розповідав, що у Ахметова з Банковою останнім часом намітився конфлікт, який набирає обертів.