Мені соромно: Зеленський озвучив свою версію операції із "вагнерівцями"

Зеленський багатослівно і плутано висловився, як усе було

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому соромно за ситуацію із провалом спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків ПВК "Вагнера" влітку 2020 року.

Про це він заявив у відповідь на запитання ведучого Савіка Шустера під час великої прес-конференції у п’ятницю, 26 листопада, повідомляє кореспондент "Телеграфа".

"Готується операція з арешту військових злочинців, які скоїли велику кількість злочинів на території України, ця операція відкладається, і в той день, коли голова Військової розвідки Василь Бурба намагається до Вас потрапити, Ви його не приймаєте, і рішення про те, що операцію відкладено, він отримує від голови Офісу президента Андрія Єрмака, якому Ви нібито це доручили", — наголосив Шустер.

"Хто скасував цю операцію, чому, і чи була вона взагалі?", — додав ведучий.

"Це не наша операція, ми виявилися втягнутими в операцію іншої держави", — нагадав Зеленський свою стару тезу, після чого перейшов на російську мову, оскільки тема питання стосується і Росії теж.

Це була операція під назвою "Бурба", яка слава богу вже закінчилася. Пана Бурбу я особисто не особливо добре знав. Коли я прийшов, хотів його звільнити, оскільки розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент. Коли розганявся Майдан, він керував транспортом, коли він був у Службі безпеки України", – відкрив президент.

"Він цим займався, але Петро Олексійович вирішив його "зберегти" і поставив його головою розвідки України. Він не розвідник, він СБУ-шник, він особисто жодних операцій не виконував", — додав Зеленський.

Він також розповів, як начальник ГУР відремонтував свою держрезиденцію за 11 мільйонів гривень.

Зеленський заявив, що щодо вагнерівців йому спочатку "ніхто не доповідав", а коли дійшло до звільнення Бурби, той запропонував захоплення росіян в Україні, не попереджаючи про це Туреччину, літак якої їх перевозив.

"Ердоган би нам ніколи цього не пробачив! Ми не проводили цієї операції, нас у неї втягнули", — додав він.

Президент так і не відповів, чи доручав Єрмаку відмовити Бурбі та перенести спецоперацію, однак зауважив, що той не мав повноважень "акцептувати" операцію, вони були лише у міністра оборони та глави держави.

"Я вам не кажу, як росіяни відреагували на це. Яку інформацію я отримав, як вони раділи, що вони нас "уділали". Мені соромно за цей епізод у житті видатної української розвідки. Ми були слабкими у цій операції", — підкреслив український президент.

Нагадаємо, що 29 липня 2020 року спецслужби в Білорусі затримали 33 найманців, після чого Україна подала запит на видачу більшості з них, але їх передали Росії, оскільки більшість була росіянами.

Після цього з’ясувалося, що Україна хотіла затримати вагнерівців під час перельоту до Стамбула, але його затримали, завдяки чому білоруські спецслужби і змогли провести затримання.

Як повідомляв "Телеграф", 17 листопада вийшло розслідування групи незалежних журналістів Bellingcat, присвячене цим подіям.

Після виходу розслідування під Офісом президента України влаштували протест із вимогою звільнити голову ОП Андрія Єрмака, який нібито і переніс спецоперацію.