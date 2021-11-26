Зеленський розповів про можливе звільнення Єрмака: подробиці
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На думку глави держави, Єрмак є надто цінним кадром.
Незважаючи на поставлені активістами тимчасові рамки для звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Володимир Зеленський не збирається позбавлятися одного з головних помічників.
Таку думку він висловив під час спілкування з журналістами на прес-конференції на честь "екватора" свого президентства.
Нагадаємо, що опублікована журналістами Bellingcat частина розслідування про операцію щодо затримання членів ПВК Вагнера стала справжнім резонансом в українському суспільстві. Під час мітингу 21 листопада протестувальники вимагали, щоб президент Володимир Зеленський звільнив голову ОП, і дали на це термін до 1 грудня. Однак президент вважає, що Єрмак є необхідною для держави людиною.
"Я вважаю, що недоцільно втрачати потужну людину лише тому, що вона не подобається пану Петру", — зауважив Зеленський.
Таким чином політик натякнув на те, що ідея зі звільненням Єрмака може належати п’ятому президентові України Петру Порошенку, який нині перебуває в опозиції до чинної влади.
Крім того, Володимир Зеленський також додав, що Андрій Єрмак не міг бути причетним до справи "вагнерівців", а тим більше комусь наказувати.
"Він не приймав рішень і не віддавав наказів. Він не має ні мотивів, ні повноважень", — резюмував Володимир Зеленський.
Додамо, що, на думку президента, розвідки багатьох іноземних держав свого часу прослуховували телефон глави ОП.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у якій брехні та через що під час прямого ефіру Володимира Зеленського звинуватив журналіст Юрій Бутусов. Спойлер — тема пов’язана з "вагнергейтом".
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